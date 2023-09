Vidéo : Les cours de langue, pffff c'est so 2010 ! Posté par gazeleau

Démonstration avec 3 versions de la même vidéo. Je suis bluffé.

La société HeyGen commercialise une solution de doublage automatique avec synchronisation des lèvres.

Pour le moment, c'est disponible en 9 langues.



Vidéo (1mn54s) : Une IA capable de nous faire parler plusieurs langues (HeyGen)





Koreus Webhamster Re: Les cours de langue, pffff c'est so 2010 ! En s'inscrivant on a 2 crédits pour essayer. Mais la file d'attente est super longue !

Guy-mauve Re: Les cours de langue, pffff c'est so 2010 ! Et là en fait c'est un mec qui parle allemand et français^^

Ludo44 Re: Les cours de langue, pffff c'est so 2010 ! Certains comédiens/doubleurs ont du souci à se faire !

Impressionnant cette démo

Tempo123 Re: Les cours de langue, pffff c'est so 2010 ! Oui, les traducteurs ont fait beaucoup de progères mais savent ils aujourd'hui traduire 'Mokusatsu'

LugerKain Re: Les cours de langue, pffff c'est so 2010 ! Bah c'est tout naze son truc ça marche pas tu tout,

ça traduit rien j'ai compris qu'une seule langue ...

nakag Re: Les cours de langue, pffff c'est so 2010 !

L'IA qui va supprimer 80% des emplois et faire aboutir à un revenu universel.



ablator Re: Les cours de langue, pffff c'est so 2010 !

Le reporter polyglotte Philip Crowther



Le reporter polyglotte Philip Crowther

et deux qui vont devoir trouver autre chose pour faire les malins devant les filles



Un hyperpolyglotte parle 20 langues



j'en connais un qui va finir au chomage...et deux qui vont devoir trouver autre chose pour faire les malins devant les filles

nakag Re: Les cours de langue, pffff c'est so 2010 ! Ah oui la file d'attente est énorme.. Il reste 138 000 vidéos à traiter avant la mienne

Mr-poulet-du-33 Re: Les cours de langue, pffff c'est so 2010 ! Déjà que les imitateurs sont dans la merde avec l'IA maintenant en plus d'imiter on peut traduire !

p_bapt Re: Les cours de langue, pffff c'est so 2010 ! Apparemment cette IA est vraiment très forte pour... adapter la luminosité

Bukowski Re: Les cours de langue, pffff c'est so 2010 ! Demain, les équivalents anglais, allemands, espagnols, italiens, de "Touche pas à mon Poste" (et équivalents) en français et (presque) non doublés.

Vivement qu'on y soit.



