Un intrus, revêtu d'une "tenue" bien ridicule, s'invite à un défilé de mode.

Mais il ne semble pas trop surprendre les spectateurs...



Vidéo (12s) : Intrus lors d'un défilé de mode





Auteur Conversation Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 186 Karma: 246 Re: Il s'incruste au défilé de la Fashion week et to... Re: Il s'incruste au défilé de la Fashion week et to... 2 Un génie CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 18359 Karma: 28160 Re: Il s'incruste au défilé de la Fashion week et to... Re: Il s'incruste au défilé de la Fashion week et to... 2 Sans l'agent de sécurité qui lui arrive dessus je n'aurais même pas remarqué le problème Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 280 Karma: 821 Re: Il s'incruste au défilé de la Fashion week et to... Re: Il s'incruste au défilé de la Fashion week et to... 0 Quelle impertinence ! C'est un scandale !



Xander Zhou / Automne-Hiver 2019 / Fashion Week Londres maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 233 Karma: 955 Re: Il s'incruste au défilé de la Fashion week et to... Re: Il s'incruste au défilé de la Fashion week et to... 0 ça existe encore !!! payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 494 Karma: 420 Re: Il s'incruste au défilé de la Fashion week et to... Re: Il s'incruste au défilé de la Fashion week et to... 0 J'adore ! Comment il les ridiculise.. Crazy-13 Koreus Addict Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 81571 Karma: 7950 En ligne ! Re: Il s'incruste au défilé de la Fashion week et to... Re: Il s'incruste au défilé de la Fashion week et to... 0 Pour le coup j'aurais plus pris le mec de la sécurité comme étant l'intrus ici, je pense que ça a été le cas pour des personnes dans le public.