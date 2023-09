Intrus lors d'un défilé de mode

Le Youtubeur et imposteur Fred Beyer s'est incrusté à la Fashion Week de New York. Il a réussi à défiler sur le catwalk vêtu d'un short, d'un poncho en plastique et d'une charlotte sur la tête sans que le public ne s'en aperçoive. Il a été rapidement maitrisé par un agent de la sécurité.

defile fashion intrus mode prank week