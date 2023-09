Vidéo : Un timelapse du carrefour Shibuya, le plus fréquenté du monde Posté par Kilroy1

Le jour d'Halloween, un vidéaste a réalisé un timelapse du carrefour Shibuya au Japon, le plus fréquenté du monde.



Vidéo (20s) : Fourmilière japonaise au carrefour Shibuya





Auteur Conversation roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1418 Karma: 4181 Re: Un timelapse du carrefour Shibuya, le plus fréquenté ... Re: Un timelapse du carrefour Shibuya, le plus fréquenté ... 0

Mais le meilleur... c'est la musique bien sur ^^'

Your Name, quel film C'est vrai que ça en fait du people...Mais le meilleur... c'est la musique bien sur ^^'Your Name, quel film dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2989 Karma: 8129 Re: Un timelapse du carrefour Shibuya, le plus fréquenté ... Re: Un timelapse du carrefour Shibuya, le plus fréquenté ... 0 vivre ca tous les jours , ca me donnerait des envies de suicide ... zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 289 Karma: 411 Re: Un timelapse du carrefour Shibuya, le plus fréquenté ... Re: Un timelapse du carrefour Shibuya, le plus fréquenté ... 0 il y a un concept qui s'appelle le pont et autre concept qui s'appelle le tunnel. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 6017 Karma: 9055 En ligne ! Re: Un timelapse du carrefour Shibuya, le plus fréquenté ... Re: Un timelapse du carrefour Shibuya, le plus fréquenté ... 0 C est fou parce que les mecs, ils respectent scrupulesement les feux. D un coup ca se vide et d un coup, ca se remplit. C est assez impressionant en vrai.... Maurice95 Je suis accro Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 603 Karma: 920 Re: Un timelapse du carrefour Shibuya, le plus fréquenté ... Re: Un timelapse du carrefour Shibuya, le plus fréquenté ... 0 Répugnant cette masse grouillante, et dire qu'on cherche à nous imposer à tous de vivre comme ça. saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 211 Karma: 555 Re: Un timelapse du carrefour Shibuya, le plus fréquenté ... Re: Un timelapse du carrefour Shibuya, le plus fréquenté ... 0

D'ailleurs on pourrait faire une analogie anatomico-sociologique On dirait remarquablement la circulation sanguine dans le cœur c'est très rigolo comme ressemblance.D'ailleurs on pourrait faire une analogie anatomico-sociologique MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2071 Karma: 4077 Re: Un timelapse du carrefour Shibuya, le plus fréquenté ... Re: Un timelapse du carrefour Shibuya, le plus fréquenté ... 0 - Chérie, passes-moi me Baygon, s'il te plaît... Y'a des fourmis dans la télé. Eternil Je m'installe Inscrit le: 4/9/2015 Envois: 135 Karma: 261 Re: Un timelapse du carrefour Shibuya, le plus fréquenté ... Re: Un timelapse du carrefour Shibuya, le plus fréquenté ... 0 Jinroh la présence des agents qui gèrent le flux piéton avec leur banderoles ne doit pas y être pour rien la présence des agents qui gèrent le flux piéton avec leur banderoles ne doit pas y être pour rien Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 6017 Karma: 9055 En ligne ! Re: Un timelapse du carrefour Shibuya, le plus fréquenté ... Re: Un timelapse du carrefour Shibuya, le plus fréquenté ... 0 Eternil y a aussi une auto regulation. Pour le peu que j ai pu voir, il y a peu de poubelles publiques et y a pas un papier a terre. Les sens dans les escalier sont respectes, dans les escalators les statiques se placent a gauce pour laisser la place aux presses....apres je suis pas expert. Quand je suis rentre sir Roibaix j ai cru que j allais pleurer. Y a pas 2 jours un chauffeur de bis m a nique la priorite a droite. J ai pile et klaxonne, je me suis pris un fuck..

Je pense pas que ca se passe comme ca la bas. Mon frere u vit depuis 10 ans il est en pls ici