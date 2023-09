Fourmilière japonaise au carrefour Shibuya

Pendant Halloween 2022, le vidéaste japonais Ghost of Masaki Hani a réalisé un timelapse du carrefour Shibuya à Tokyo au Japon, le plus fréquenté du monde. Chaque jour, c'est plus de 100 000 personnes qui traversent sur les passages piétons.

