Vidéo : Attaqué par une ourse pendant une cueillette aux champignons Posté par Wiliwilliam

Un Japonais se filmant en train de cueillir des champignons dans les forêts d'Iwate a été soudainement attaqué par un ours. Il a réagi rapidement et a réussi à chasser l'animal.



Vidéo (9mn14s) : Cueillette aux champignons perturbée par une ourse





mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6831 Karma: 2986 Re: Attaqué par une ourse pendant une cueillette aux cham... Re: Attaqué par une ourse pendant une cueillette aux cham... 1 Il a de la chance normalement un ours de cette taille tu as souvent le boss final qui arrive pas longtemps après ^^ camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 869 Karma: 3389 Re: Attaqué par une ourse pendant une cueillette aux cham... Re: Attaqué par une ourse pendant une cueillette aux cham... 0 Omae wa mou Shindeiru... Nani ? Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1553 Karma: 6461 En ligne ! Re: Attaqué par une ourse pendant une cueillette aux cham... Re: Attaqué par une ourse pendant une cueillette aux cham... 1 Moins impressionnante d'un autre point de vue, la scène de "The Revenant"...