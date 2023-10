Cueillette aux champignons perturbée par une ourse

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Vendredi 29 septembre 2023 vers 9h00 dans la forêt d'Iwate au Japon, un homme se filmait en train de cueillir des champignons quand il a vu une ourse et son petit. Le petit ours est monté à l'arbre et la maman est passée en mode attaque. L'homme explique qu'il n'a pas eu d'autre choix que de se battre avec un bâton. Il a réussi à faire fuir l'ours mais il a tout de même été blessé à la jambe et au bras.

attaque champignon foret japon maman ours ourse