Vidéo : Une Lamborghini et une Ferrari dépassent un camping-car et provoquent un accident mortel Posté par Koreus

En Sardaigne, le conducteur d'une Ferrari et d'une Lamborghini ont eu la mauvaise idée de doubler en même temps un camping-car.



Vidéo (1mn1s) : Une Lamborghini et une Ferrari dépassent un camping-car (Sardaigne)





NibelHungen Je m'installe Inscrit le: 7/1/2016 Envois: 146 Karma: 417 Re: Une Lamborghini et une Ferrari dépassent un camping-c... Re: Une Lamborghini et une Ferrari dépassent un camping-c... 0 Edit Koreus : propos haineux kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2850 Karma: 6539 Re: Une Lamborghini et une Ferrari dépassent un camping-c... Re: Une Lamborghini et une Ferrari dépassent un camping-c... 0 NibelHungen



Hum pas évident de savoir si c'est le gars en Lambo bleu ou le gars en Ferrari qui a merdé...



Je dirais que les 2 ont merdés !





Après, cela ne m'enlèvera pas de la tête que les campings cars sont de gros escargots sur les routes...

Saigneur Je viens d'arriver Inscrit le: 28/3/2016 Envois: 38 Karma: 98 Re: Une Lamborghini et une Ferrari dépassent un camping-c... Re: Une Lamborghini et une Ferrari dépassent un camping-c... 1 Le 1er du groupe qui montre le mauvais exemple (dépassement sur une ligne blanche continue) et t'as que des abrutis qui ne pensent pas à leur sécurité qui suivent et font la même chose derrière. Je suis étonné de voir qu'il n'y a pas eu plus de véhicules inclus dans l'accident.

Ils ne méritaient pas de mourir et je suis triste pour eux mais ils ont augmenté les risques d'accident eux-mêmes.

Cet accident était évitable par mille et une façon, et je suis heureux de voir que les gens dans le camping car n'ont été que blessés et n'ont pas été tués par ces inconscients.

Ils ne méritaient pas de mourir et je suis triste pour eux mais ils ont augmenté les risques d'accident eux-mêmes.

Cet accident était évitable par mille et une façon, et je suis heureux de voir que les gens dans le camping car n'ont été que blessés et n'ont pas été tués par ces inconscients. NibelHungen Je m'installe Inscrit le: 7/1/2016 Envois: 146 Karma: 417 Re: Une Lamborghini et une Ferrari dépassent un camping-c... Re: Une Lamborghini et une Ferrari dépassent un camping-c... 0 @kpouer Nan mais là, la question ne se pose pas, les deux conducteurs de super car sont en tord, c'est une ligne blanche on rappel ! Et puis, je suis certain que le camping car roulait à une vitesse tout à fait correcte.



@Koreus Dsl d'avoir été virulent, mais ce genre de comportement débile, j'ai du mal à avoir du respect quand ça tourne mal pour eux... zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 296 Karma: 423 Re: Une Lamborghini et une Ferrari dépassent un camping-c... Re: Une Lamborghini et une Ferrari dépassent un camping-c... 0 des cons dans une bagnole de riche c'est pas insolite... jay780101 Je m'installe Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 338 Karma: 160 Re: Une Lamborghini et une Ferrari dépassent un camping-c... Re: Une Lamborghini et une Ferrari dépassent un camping-c... 0 @kpouer C'est conduite dangereuse autant pour la Lambo que pour la Ferrari.

Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1422 Karma: 2319 En ligne ! Re: Une Lamborghini et une Ferrari dépassent un camping-c... Re: Une Lamborghini et une Ferrari dépassent un camping-c... 3 Vulcatrash Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2013 Envois: 2219 Karma: 279 En ligne ! Re: Une Lamborghini et une Ferrari dépassent un camping-c... Re: Une Lamborghini et une Ferrari dépassent un camping-c... 0 Un bon gros casse-tête d'assurance en perspective.

On pourrait dire que la Lamborghini est en tort car changement de voie mais le problème est que la Ferrari n'a pas à être là puisque ligne blanche… bon courage pour tranche si les enjeux financiers sont élevés (ce qui sera le cas)



Hum pas évident de savoir si c'est le gars en Lambo bleu ou le gars en Ferrari qui a merdé...

Je dirais que les 2 ont merdés !

Après, cela ne m'enlèvera pas de la tête que les campings cars sont de gros escargots sur les routes...

Et trop souvent des sources d'accidents.