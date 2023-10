Une Lamborghini et une Ferrari dépassent un camping-car (Sardaigne)

Lundi 2 octobre 2023 vers 10h30 en Sardaigne, le conducteur d'une Ferrari et d'une Lamborghini ont eu la mauvaise idée de doubler en même temps un camping-car sur une route avec une ligne blanche continue. Les deux véhicules se sont percutés, la Lamborghini a percuté le camping-car qui s'est renversé sur la route. La Ferrari décapotable s'est retournée et a pris feu. Les occupants du véhicule, un couple de Suisses (âgés de 67 ans et 63 ans) ont péri dans l'accident. Ils avaient loué le véhicule et participaient au Sardinia Supercar Experience (un rassemblement de voitures de sports). Le couple d'Indiens qui occupaient la Lamborghini n'a pas été blessé. Le couple d'Italiens qui se trouvaient dans le camping-car a été blessé.

accident camping-car collision depassement ferrari frontal lamborghini