Petr Spatina joue de la harpe de verre

Dans une rue de Prague en République tchèque , Petr Spatina joue de la musique avec une harpe de verre, un instrument composé de 33 verres à vin, remplis et réglés avec de l’eau. Petr Spatina a débuté la musique en jouant de l'accordéon et du piano avant de trouvé l'instrument qu'il lui convient : la harpe de verre. La vidéo a été posté en 2013 et depuis Petr Spatina s'est fait connaitre en tournant une publicité pour Skoda (Skoda Superb Spot) et en participant à l'émission Jonathan Ross Show.

