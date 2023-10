Théo Audace piège Cyril Hanouna dans TPMP

Mercredi 4 octobre 2023 pendant l'émission « Touche pas à mon poste » (TPMP) diffusée sur C8, l'humoriste Théo Audace a piégé Cyril Hanouna en lui faisant croire qu'il avait guéri grâce à son émission. L'homme assis dans le public a réussi à prendre la parole et micro à la main il a expliqué qu'il a eu un grave accident et qu'il a réussi à s'en sortir grâce à l'émission TPMP. Sur son lit d'hôpital, il a trouvé la force de se lever et d'éteindre la télé pour ne plus voir cette émission de merde. Le présentateur a moyennement apprécié le canular.

