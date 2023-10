Vidéo : Théo Audace piège Cyril Hanouna en laissant penser que l'émission TPMP l'a guéri. Posté par Wiliwilliam

Théo Audace est visiblement une personne qui fait régulièrement ce genre de pièges télévisés. Bon ... Hem.

Je me demande juste si le présentateur a vraiment cru une seconde qu'il avait guéri quelqu'un grâce à son émission



Vidéo (2mn15s) : Théo Audace piège Cyril Hanouna dans TPMP





Soupeaulait Je viens d'arriver Inscrit le: 30/10/2017 Envois: 13 Re: Théo Audace piège Cyril Hanouna en laissant penser qu... Re: Théo Audace piège Cyril Hanouna en laissant penser qu... 0 Cette blague a été faite un bon nombre de fois sur internet, kirby54 et Sardoche en ont fait les frais pour ne citer qu'eux Vulcatrash Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2013 Envois: 2220 Karma: 281 Re: Théo Audace piège Cyril Hanouna en laissant penser qu... Re: Théo Audace piège Cyril Hanouna en laissant penser qu... 0 Cheh. LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 801 Karma: 1425 En ligne ! Re: Théo Audace piège Cyril Hanouna en laissant penser qu... Re: Théo Audace piège Cyril Hanouna en laissant penser qu... 0



Messier 87 ou M87, je sais pas :P



Théo niveau audace Thé pas o niveau originalité&humour c'est con que ses 3 potes n'ont pas osé lui l'dire ...

l'autre même pas envie d'en parler, cette perfidie, ça me bute je peux pas comprendre comment ça arrive à passer

et c'est lui le trou noir à coté de la blague lourde que je refuse à la the voice ;) C'était pas ça le sujet mais c'est pourtant ce que j'ai vu ...Théo niveau audace Théo niveau originalité&humour c'est con que ses 3 potes n'ont pas osé lui l'dire ...l'autre même pas envie d'en parler, cette perfidie, ça me bute SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 273 Karma: 341 Re: Théo Audace piège Cyril Hanouna en laissant penser qu... Re: Théo Audace piège Cyril Hanouna en laissant penser qu... 0 Un happening (rincé tellement la vanne est connue) aussi grotesque et naze que la nullité de l'émission qu'il à vocation à dénoncer.



En résumé, une guéguerre entre débiles en quête d'audience à tout prix, coûte que coûte. maznarin Je m'installe Inscrit le: 17/12/2014 Envois: 105 Karma: 359 Re: Théo Audace piège Cyril Hanouna en laissant penser qu... Re: Théo Audace piège Cyril Hanouna en laissant penser qu... 0 On vous entend pas mon chéri...

elle a un gout bizarre cette phrase Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1564 Karma: 6483 En ligne ! Re: Théo Audace piège Cyril Hanouna en laissant penser qu... Re: Théo Audace piège Cyril Hanouna en laissant penser qu... 0 Soupeaulait @SoBas Et oui !



https://www.koreus.com/image/commentaire-youtube-aya.html Et oui ! Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 801 Karma: 3301 Re: Théo Audace piège Cyril Hanouna en laissant penser qu... Re: Théo Audace piège Cyril Hanouna en laissant penser qu... 1 Au début j'ai ri puis j'ai trouvé cela malaisant...Je ne suis pas fan d'Hanouna mais il faut reconnaître que sa réaction ou son absence de réaction est louable et montre qu'il sait faire preuve d'intelligence quand il veut. Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 14956 Karma: 11170 Re: Théo Audace piège Cyril Hanouna en laissant penser qu... Re: Théo Audace piège Cyril Hanouna en laissant penser qu... 2



