Vidéo : Cette troupe de théâtre reproduit des peintures célèbres de Caravage dans des tableaux vivants Posté par Wiliwilliam

Sous la direction de la fondatrice Ludovica Rambelli, huit membres de la compagnie italienne Malatheatre ont mis en scène 23 tableaux vivants inspirés de l'œuvre du maître le Caravage.



Vidéo (4mn28s) : Tableaux vivants de Caravage





C'est magnifique, mais dommage de ne pas avoir à coté une image du tableau à chaque fois pour comparer !



Très réussi en tout cas Le Caravage aimait bien le tissu !



Caravane ?
Je suis pas assez culturé pour connaitre les originaux toute façon !
(Sinon en vrai ça pète, gros boulot !)



Je suis pas assez culturé pour connaitre les originaux toute façon !



Magnifique ! Quel travail !
C'est magnifique, mais dommage de ne pas avoir à coté une image du tableau à chaque fois pour comparer !
Ya pas les originaux pour comparer..... C ultra chiant !!!

fadrien Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2011 Envois: 58 Karma: 115 Re: Cette troupe de théâtre reproduit des peintures célèb... Re: Cette troupe de théâtre reproduit des peintures célèb... 9

Quand on voit les scènes représentées, devait pas être très joyeux le Caravage...



Le jour où ils feront Picasso, ils feront appel à ce maquilleur professionnel :
La bonne soeur plaquant l'écologiste, c'était du Le Caravage aussi ?
Bon d'accord c'est pas aussi "culturationné" que TPMP mais Arte fait des sketchs pas mal dans le genre :



10% : La Joconde | A Musée Vous, A Musée Moi | EP01 | ARTE
Pour notre prochain spectacle, on va reprendre des peintures bibliques, bon qui veut faire Jesus ? Ça sera le clou du spectacle !
ça devient à la mode ! L'autre jour, j'ai vu à la télé des gens qui reproduisaient des tableaux de Gustave Courbet. Mais c'était beaucoup moins bien fait. Les cris et les bruits cassaient un peu l'atmosphère de l'oeuvre.
Je me suis fait la même réflexion, une représentation de l'original à côté aurait été top pour les non-culturés tels que moi
C'est là que je prends conscience de mon inculture en matière de peinture :'(

@marcaflushhh

ça devient à la mode ! L'autre jour, j'ai vu à la télé des gens qui reproduisaient des tableaux de Gustave Courbet. Mais c'était beaucoup moins bien fait. Les cris et les bruits cassaient un peu l'atmosphère de l'oeuvre.



Et ils ont trouvé une volontaire pour reproduire " L'Origine du monde " ?
Tableaux vivants, sur la mort ^^

@Pacolito

Citation :

@marcaflushhh

ça devient à la mode ! L'autre jour, j'ai vu à la télé des gens qui reproduisaient des tableaux de Gustave Courbet. Mais c'était beaucoup moins bien fait. Les cris et les bruits cassaient un peu l'atmosphère de l'oeuvre.



Et ils ont trouvé une volontaire pour reproduire " L'Origine du monde " ? :-)



Ils avaient également pris pas mal de liberté par rapport au titre. "A la recherche du premier boulard"... ça doit être une interprétation poétique de l'origine du monde ou une allégorie. Bref, j'ai pas trop apprécié.
Wow, je trouve ça carrément beau en fait.
... Mais depuis quand j'aime Caravage moi ???
Ah, oui, quand on met les tableaux pour comparaison, tout s'explique : je trouve les danseurs bien plus beaux.
Le travail de lumière est aussi superbe.



... Mais depuis quand j'aime Caravage moi ???



Ah, oui, quand on met les tableaux pour comparaison, tout s'explique : je trouve les danseurs bien plus beaux.



Le Caravage utilisait des modèles humains pour aire ses tableaux, de vrais personnes ont dû poser dans ces positions pour permettre de faire ses toiles.
J'ai reconnu la décollation de St Jean Baptiste et .. Bachus à la fin? (à confirmer).



Ce qui est bien c'est qu'ici ça ne dure que 4m30
pas mal, dommage qu'il n'y est pas un comparatif dans la video
Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous :



La Mise au tombeau











Marie-Madeleine en extase











Le Crucifiement de saint Pierre











La Décollation de saint Jean-Baptiste











Judith et Holopherne











La Flagellation du Christ











Le Martyre de saint Matthieu











L'Annonciation











Le Repos pendant la Fuite en Égypte











Narcisse











La Résurrection de Lazare











L'Extase de saint François











Bacchus







Underrated post!

Chapeau! En plus les images de bacchus et l'extase de saint francois etait vachement dur a trouver!

@Djizeus

Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous :



