Tableaux vivants de Caravage

Sous la direction de Ludovica Rambelli, huit membres de la compagnie italienne Malatheatre ont mis en scène des tableaux vivants inspirés de l'œuvre du maître le Caravage. Sous les yeux des spectateurs, vingt-trois des meilleures toiles du Caravage sont composées par les corps des acteurs avec l'aide de quelques éléments minimaux, tels que des tissus drapés de couleurs et de textures variées et d'autres objets de la vie quotidienne. Un seul filet de lumière éclaire la scène, faisant office de cadre imaginaire. Les changements se font en temps réel et sont rythmés par les musiques de Mozart, Bach, Vivaldi et Sibelius.

