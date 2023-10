Vidéo : Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que les piles discount ? Posté par Koreus

On a tendance à croire que les piles chères durent plus longtemps. Mythe ou réalité ?



Vidéo (14mn12s) : Piles de marque vs Piles premier prix (Comparatif)





CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 18505 Karma: 28572 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 27

Pour résumer, toutes les piles ont globalement une capacité assez proche, ce qui fait que les moins chères ont le meilleur rapport qualité/prix. Il faut bien les payer ces spots de pub avec un lapin qui court de partout

La première est Tronic (Lidl).





Pour résumer, toutes les piles ont globalement une capacité assez proche, ce qui fait que les moins chères ont le meilleur rapport qualité/prix. Il faut bien les payer ces spots de pub avec un lapin qui court de partout

UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 1029 Karma: 1118 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 16 Alors là, je n'aurais pas pensé retrouver cette vidéo ici (vue par hasard sur YT hier) !

Très rigoureuse et intéressante !



Très rigoureuse et intéressante !

24 commentaires Auteur Conversation UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 1029 Karma: 1118 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 16 Alors là, je n'aurais pas pensé retrouver cette vidéo ici (vue par hasard sur YT hier) !



Très rigoureuse et intéressante ! malenko Je m'installe Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 143 Karma: 207 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 2 Ce qui aurait été sympa, c'est de définir lesquelles sont les plus écologiques dans les différentes gammes. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2116 Karma: 4180 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 11 Donc, faut toujours se méfier des boîtes de piles... Gog077 Je suis accro Inscrit le: 1/7/2015 Envois: 1736 Karma: 1010 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 5

@malenko

Ce qui aurait été sympa, c'est de définir lesquelles sont les plus écologiques dans les différentes gammes.

Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1604 Karma: 6619 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 2 MYRRZINN

Citation : Donc, faut toujours se méfier des boîtes de piles...

Hahaha c'est pile poil ce que je pensais, tu mas grillé !

Citation : Donc, faut toujours se méfier des boîtes de piles...



kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2867 Karma: 6549 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 3

@malenko

Ce qui aurait été sympa, c'est de définir lesquelles sont les plus écologiques dans les différentes gammes.

Je dirais les piles rechargeables.

Faut éviter l'aspect consommation, c'est pas chers : "donc j'en achète pleins et je m'en fou."





Pour résumer, toutes les piles ont globalement une capacité assez proche, ce qui fait que les moins chères ont le meilleur rapport qualité/prix. Il faut bien les payer ces spots de pub avec un lapin qui court de partout

arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 464 Karma: 223 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 1

Et si on prend en compte les salaires, conditions de travail, pays d'origine, pollution (production à recyclage).Ce serai alors d'autres piles qu'on prendrai.Et puis pour ce que vous en faite... autant passer direct au 10 000V entre les deux oreilles pendant 5 secondes pour sauver la planète

@malenko

Ce qui aurait été sympa, c'est de définir lesquelles sont les plus écologiques dans les différentes gammes.



Je dirais les piles rechargeables.



Faut éviter l'aspect consommation, c'est pas chers : "donc j'en achète pleins et je m'en fou." Citation :Je dirais les piles rechargeables.Faut éviter l'aspect consommation, c'est pas chers : "donc j'en achète pleins et je m'en fou." arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 464 Karma: 223 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 1

Ce serai alors d'autres piles qu'on prendrai.

Et puis pour ce que vous en faite... autant passer direct au 10 000V entre les deux oreilles pendant 5 secondes pour sauver la planète Et si on prend en compte les salaires, conditions de travail, pays d'origine, pollution (production à recyclage).Ce serai alors d'autres piles qu'on prendrai.Et puis pour ce que vous en faite... autant passer direct au 10 000V entre les deux oreilles pendant 5 secondes pour sauver la planète Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 226 Karma: 965 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 2 J'aime ce genre de vidéos !



ça me rappelle un vultech de Vilebrequin sur les ampoules de voiture, genre ultra blanche +150% distance, blablabla, c'est que du pipeau, elles éclairent toutes à la même distance. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2116 Karma: 4180 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 0 @Bricci Scuses-moi. SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 282 Karma: 381 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 4 Ça fait mal de découvrir que je me suis fait avoir depuis si longtemps.



Parce que ce qui compte, au final, c'est le rapport durée/coût.



Bref…



Désormais, j'achèterai des piles Lidl. Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 266 Karma: 296 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 0 Il aurait pu comparer les carrefour parce que moi c'est ca que j'achete. Et du coup la ca le sert a rien. Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 1077 Karma: 1304 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 2 Si je comprends bien, Lidl a mis une pile à tous ses concurrents. Monsieur_Craute Je m'installe Inscrit le: 22/4/2021 Envois: 125 Karma: 63 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 1 @Stromtooper D'autant plus que la capacité d'éclairage des phares doit (j'imagine) répondre à certaines normes. Ne pas éclairer à plus de x mètres, avec un angle limite de x degrés et une puissance limite de x lumens. Est-ce que ça vaudrait aussi pour les plein-phares ?



Je vais aller me regarder ce Vultech du coup. Brisecous Je m'installe Inscrit le: 19/3/2007 Envois: 416 Karma: 169 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 0

@SoBas

Ça fait mal de découvrir que je me suis fait avoir depuis si longtemps.



Parce que ce qui compte, au final, c'est le rapport durée/coût.



Bref…



Désormais, j'achèterai des piles Lidl.



Ça dépend, cela peut aussi avoir de l'intérêt de privilégier des piles qui durent plus longtemps, et qu'on doit donc changer moins souvent.

Exotope Je suis accro Inscrit le: 30/12/2020 Envois: 960 Karma: 1353 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 0

@UltimateByte

(vue par hasard sur YT hier) !

Comme par hasard, moi aussi, elle est arrivée par hasard sur ma page Youtube.. Bizarre..

@UltimateByte

(vue par hasard sur YT hier) !





Comme par hasard, moi aussi, elle est arrivée par hasard sur ma page Youtube.. Bizarre.. Citation :Comme par hasard, moi aussi, elle est arrivée par hasard sur ma page Youtube.. Bizarre.. Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 292 Karma: 874 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 3 @Pacolito

Si je comprends bien, Lidl a mis une pile à tous ses concurrents.





Glandos Je viens d'arriver Inscrit le: 17/8/2007 Envois: 56 Karma: 103 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 3

La vidéo est très intéressante, même si hé, 14' de vidéo pourraient être réduite à 1 paragraphe et le graphique

Pour la pile au lithium, il mentionne bien la densité énergétique bien différente, mais le courant de fuite est moindre, ça fournit des tensions différentes, et une bien meilleure résistance aux températures extrêmes (donc à privilégier dans une lampe de poche en randonnée glaciaire). Par contre, c'est beaucoup plus cher

Ma principale critique : les piles alcalines ne sont pas rechargeables. Oui, après avoir investis dans des Eneloop (courant de fuite faible, capacité à 70% garantie après 5 ans sans utilisation) et un chargeur électronique (donc : pas vendu en supermarché), ma vie a changé. Enfin, ma vie avec les piles hein



Pour la pile au lithium, il mentionne bien la densité énergétique bien différente, mais le courant de fuite est moindre, ça fournit des tensions différentes, et une bien meilleure résistance aux températures extrêmes (donc à privilégier dans une lampe de poche en randonnée glaciaire). Par contre, c'est beaucoup plus cher



johnnydoe Dalmatiens Inscrit le: 23/11/2012 Envois: 101 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 1 Intéressant, mais j'aurais aussi voulu savoir si les piles chères ont moins de chance de couler que les piles bon marché.

J'ai eu de désastreuses expériences avec des piles eco qui ont niqué mes télécommandes, depuis, je reste sur des energizers sans problèmes.. Bouroski Je masterise ! Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 2349 Karma: 1574 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 1

Les GP sont une arnaque, pas chère mais la capacité indiquée est fausse et est en réalité ridiculement basse.

Alors que les Varta ou Duracel ont bien la capacité indiquée, voir même un peu plus.

Citation :

@johnnydoe

Intéressant, mais j'aurais aussi voulu savoir si les piles chères ont moins de chance de couler que les piles bon marché.

J'ai eu de désastreuses expériences avec des piles eco qui ont niqué mes télécommandes, depuis, je reste sur des energizers sans problèmes..

Du coup tu paye 10x le prix de la télécommande en pile. C'est marrant car c'est plutot l'inverse avec les piles rechargeable.



J'ai eu de désastreuses expériences avec des piles eco qui ont niqué mes télécommandes, depuis, je reste sur des energizers sans problèmes.. Bouroski Je masterise ! Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 2349 Karma: 1574 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 1

Les GP sont une arnaque, pas chère mais la capacité indiquée est fausse et est en réalité ridiculement basse.

Alors que les Varta ou Duracel ont bien la capacité indiquée, voir même un peu plus.



Citation :

@johnnydoe

Intéressant, mais j'aurais aussi voulu savoir si les piles chères ont moins de chance de couler que les piles bon marché.



J'ai eu de désastreuses expériences avec des piles eco qui ont niqué mes télécommandes, depuis, je reste sur des energizers sans problèmes..



Du coup tu paye 10x le prix de la télécommande en pile. C'est marrant car c'est plutot l'inverse avec les piles rechargeable.Les GP sont une arnaque, pas chère mais la capacité indiquée est fausse et est en réalité ridiculement basse.Alors que les Varta ou Duracel ont bien la capacité indiquée, voir même un peu plus.Citation :Du coup tu paye 10x le prix de la télécommande en pile. Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 491 Karma: 304 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 2 Ce test me renforce dans ce que je pensais :



Piles au lithium + piles rechargeables sont devenues mon quotidien, plus économique, plus performant et aussi dans une certaine mesure, plus écologique. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 924 Karma: 1662 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 0 Ça vaut pour à peu prêt tout ce test.

Les marques se font vraiment des marges monstres.

Maintenant, on paye aussi une tranquillité d'esprit, pour être sûr de ne pas se faire refiler une saline, ou des lasagnes au cheval (attend, mais en fait...)

Bref, perso, j'adore les produits premiers prix. (J'ai du acheter un pied à coulisse dernièrement... il y avait une merdouille en plastique à 1€... Pour un dixième du prix, ça répondait bien à mon besoin) Crazy-13 Koreus Addict Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 81799 Karma: 8037 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 0 c'est valable pour les piles, et pas que hélas. coronade Je viens d'arriver Inscrit le: 12/4/2016 Envois: 39 Karma: 106 Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... Re: Est-ce que les piles chères durent plus longtemps que... 1 Attention toutefois avec les piles lithium, certes ça dure + longtemps mais ça ne supporte pas le froid, donc par exemple il est vivement déconseillé d'en mettre dans les DVA (détecteur de victime d'avalanche) ou dans une frontale si vous partez à la montagne Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.