Piles de marque vs Piles premier prix (Comparatif)

On a tendance à croire que les piles chères durent plus longtemps. Mythe ou réalité ? Le youtubeur de la chaine « Bricolage c'est cool » a voulu en avoir le coeur net et a acheté 18 piles de marques différentes pour faire un comparatif.

