Vidéo : Quand tu as l'habitude que tout te tombe dans le bec Posté par Wiliwilliam

Un jeune oiseau n'a pas encore l'habitude de la nourriture qui ne vient pas tout cuit dans le bec.





Vidéo (15s) : Un oisillon essaie de manger un ver





odelpasso Je m'installe Inscrit le: 29/1/2015 Envois: 122 Karma: 206 Re: Quand tu as l'habitude que tout te tombe dans le... 11 Ça me fait penser à nos enfants aujourd'hui, ils attendent que ça leurs tombe tout cuit dans le bec. Nikus Je viens d'arriver Inscrit le: 21/11/2022 Envois: 57 Karma: 112 Re: Quand tu as l'habitude que tout te tombe dans le... 9

Dans la tête du ver :

odelpasso Je m'installe Inscrit le: 29/1/2015 Envois: 122 Karma: 206 Re: Quand tu as l'habitude que tout te tombe dans le... 11 Ça me fait penser à nos enfants aujourd'hui, ils attendent que ça leurs tombe tout cuit dans le bec. stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1128 Karma: 1158 Re: Quand tu as l'habitude que tout te tombe dans le... 3 Je vois pas le problème s'il a envie d'être végétarien, foutez-lui la paix TheGrich Je viens d'arriver Inscrit le: 5/2/2009 Envois: 8 Re: Quand tu as l'habitude que tout te tombe dans le... 0 Et un Darwin Award, un! MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2116 Karma: 4180 Re: Quand tu as l'habitude que tout te tombe dans le... 1 Le ver se casse parce qu'il pue du bec... SnikePlassken Je suis accro Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 1891 Karma: 1894 Re: Quand tu as l'habitude que tout te tombe dans le... 1



" Trop cool ce ver, un oisillon essayait d'le chopper…" UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 1029 Karma: 1118 Re: Quand tu as l'habitude que tout te tombe dans le... 2 Sélection naturelle, cet oiseau ne vivra pas long s'il ne corrige pas son erreur... :// Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 15070 Karma: 11263 Re: Quand tu as l'habitude que tout te tombe dans le... 2 Allez saute ! Saute ! Nikus Je viens d'arriver Inscrit le: 21/11/2022 Envois: 57 Karma: 112 Re: Quand tu as l'habitude que tout te tombe dans le... 9

Dans la tête du ver : Nikus Je viens d'arriver Inscrit le: 21/11/2022 Envois: 57 Karma: 112 Re: Quand tu as l'habitude que tout te tombe dans le... 1 @odelpasso



Heureusement ils ne sont pas tous comme ça Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 1077 Karma: 1304 Re: Quand tu as l'habitude que tout te tombe dans le... 4

@Nikus

Dans la tête du ver :





On voit le ver baliser, pour mieux mettre l'oisillon à l'amende. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1231 Karma: 1154 Re: Quand tu as l'habitude que tout te tombe dans le... 5

@odelpasso

Ça me fait penser à nos enfants aujourd'hui, ils attendent que ça leurs tombe tout cuit dans le bec.



Désolé de dire ça mais ça ne concerne pas que les enfants.



Les adultes aussi ne sont que de grands enfants.



Si ils étaient véritablement matures, le monde se porterait beaucoup mieux et donc, ça se saurait. Crazy-13 Koreus Addict Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 81799 Karma: 8037 Re: Quand tu as l'habitude que tout te tombe dans le... 1 la prochaine fois il regardera un tuto pour savoir comment faire. Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1634 Karma: 1438 Re: Quand tu as l'habitude que tout te tombe dans le... 0 Edit Koreus : politique gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 729 Karma: 1466 Re: Quand tu as l'habitude que tout te tombe dans le... 1

@odelpasso

Ça me fait penser à nos enfants aujourd'hui, ils attendent que ça leurs tombe tout cuit dans le bec.



Comme chacun pense ça de ses enfants, je vous laisse imaginer à quel point nous sommes tous des êtres vils et paresseux par rapport à ce bon Polybe

« Les jeunes d’aujourd’hui aiment le confort, l’argent et la paresse par-dessus le marché. Ils ne veulent plus se marier ou, s’ils sont mariés, élever une famille. C’est tout au plus s’ils consentent à avoir un ou deux enfants, afin de mieux savourer le moment présent. »

Polybe, vers 200-120 av. J.C. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1143 Karma: 1602 Re: Quand tu as l'habitude que tout te tombe dans le... 0



Ce juvénile a été visiblement élevé à la main par un humain, on lui propose un ver morio pour qu’il s’entraîne.



Allez les petits malins qui se marrent, qui se propose de lui montrer comment faire? (Comme l’aurait fait sa mère )



Pas de volontaire? C'est moche de se moquer !Ce juvénile a été visiblement élevé à la main par un humain, on lui propose un ver morio pour qu'il s'entraîne.Allez les petits malins qui se marrent, qui se propose de lui montrer comment faire? (Comme l'aurait fait sa mère )Pas de volontaire? DaddyCool Je viens d'arriver Inscrit le: 15/6/2023 Envois: 59 Karma: 66 Re: Quand tu as l'habitude que tout te tombe dans le... 1

@EndymionRaul

Citation :

@odelpasso

Ça me fait penser à nos enfants aujourd'hui, ils attendent que ça leurs tombe tout cuit dans le bec.



Désolé de dire ça mais ça ne concerne pas que les enfants.



Les adultes aussi ne sont que de grands enfants.



Si ils étaient véritablement matures, le monde se porterait beaucoup mieux et donc, ça se saurait.

