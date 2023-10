Vidéo : Un wing surfeur percute une baleine Posté par Wiliwilliam

Ca s'est passé au large des plages du nord de Sydney, le 25 octobre 2023.

Jason Breen a fait une rencontre "frappante" avec un baleineau à bosse!



Vidéo (36s) : Wing Surfer vs Baleine





Sur le même sujet :

Vidéo : Une baleine à bosse saute complètement hors de l'eau (Afrique du Sud) Vidéo : Deux kayakistes dans la gueule d'une baleine Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 283 Karma: 383 Re: Un wing surfeur percute une baleine Re: Un wing surfeur percute une baleine 3 Pas sûr que la baleine soit la seule à avoir une bosse, maintenant. Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 267 Karma: 296 Re: Un wing surfeur percute une baleine Re: Un wing surfeur percute une baleine 0 Les gens vont dire que ce sport est dangereux mais au final se faire percuter par une baleine cétacé rare. GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1296 Karma: 2002 Re: Un wing surfeur percute une baleine Re: Un wing surfeur percute une baleine 0 L'océan est énorme et il a fallut que les deux soit au même endroit au même moment... Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 227 Karma: 965 En ligne ! Re: Un wing surfeur percute une baleine Re: Un wing surfeur percute une baleine 0 Ce surfeur a les baleines dans la poche ! ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1822 Karma: 3430 En ligne ! Re: Un wing surfeur percute une baleine Re: Un wing surfeur percute une baleine 0

@SoBas @Linusme

Pas sûr que la baleine soit la seule à avoir une bosse, maintenant.



Je rét Orque qu’elle en a sûrement plusieurs car elle a le Dauphin le surfeur lui a frôlé la morse ubite. Allez phoque je me cachalot. Ne downvote pas ce commentaire amig Otarie tout le monde le sait Citation :Je rét Orque qu’elle en a sûrement plusieurs car elle a le Dauphin le surfeur lui a frôlé la morse ubite. Allez phoque je me cachalot. Ne downvote pas ce commentaire amig Otarie tout le monde le sait Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.