Vidéo : Un train coupe les lumières des wagons pour permettre aux passager d'admirer le tunnel de l'érable Posté par Wiliwilliam

En novembre, les trains en provenance des gares d'Ichihara et de Ninose à Kyoto ralentiront, offrant ainsi aux passagers l'occasion d'admirer le magnifique paysage automnal, les lumières éteintes à bord, créant une scène à couper le souffle.





Vidéo (1mn41s) : Train de nuit dans le tunnel de l'érable(Japon)





Vidéo : Une gare japonaise reste ouverte pour une seule passagère Vidéo : Pointage-et-appel dans un train (Japon)

Le conducteur du train éteint les lumières des wagons et permet aux voyageurs de voir les feuilles d'érable aux couleurs de l'automne éclairées par la lumière de la locomotive.

C'est très érable à lui.



c'est le début de Half Life 3 ?

Les bruits c'est un peu l'angoisse. On se croirait dans un film d'horreur.