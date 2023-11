Train de nuit dans le tunnel de l'érable(Japon)

Au Japon sur une ligne de chemin de fer à Kyoto, il y a une section qui s'appelle le tunnel d'érable (tunnel momiji en japonais) qui est bordée de centaines d'érables. En automne, il est possible d'emprunter le train de nuit et d'admirer un joli spectacle. Le conducteur du train éteint les lumières des wagons et permet aux voyageurs de voir les feuilles d'érable aux couleurs de l'automne éclairées par la lumière de la locomotive.

