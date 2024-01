Vidéo : Un chat se prend pour Michael Jackson Posté par LeMiniMilgram

Une personne transforme son chat en Michael Jackson en s'amusant avec le Live d'une photo



Vidéo (55s) : Michael Catson





Auteur Conversation LeMiniMilgram Re: Un chat se prend pour Michael Jackson Je précise qu'il s'agit d'un montage, ce n'est hélas pas Michael Jackson. Gudevski Re: Un chat se prend pour Michael Jackson Tik Tok dans toute son horreur sa splendeur Chewie Re: Un chat se prend pour Michael Jackson Heu... c'est tout ? Captain_Fleurt Re: Un chat se prend pour Michael Jackson Planquez les chatons. saihtam Re: Un chat se prend pour Michael Jackson Chewie attends attends ya une chute à la fin...

...

...

... ah non attends attends ya une chute à la fin............ ah non Miribo Re: Un chat se prend pour Michael Jackson bon un peu....répétitif mais ce son, tellement bon !!!! pas possible de pas bouger en entendant ça !