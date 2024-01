Michael Catson

L'utilisateur @pippa.nich sur TikTok transforme son chat en Michael Jackson en s'amusant avec le Live d'une photo. Une Live Photo sur iPhone est une vidéo de quelques secondes. Sur la chanson The Way You Make Me Feel de Michael Jackson, il avance et recule dans la timeline pour faire bouger et chanter son chat en rythme.

chanson chat iphone jackson live michael photo