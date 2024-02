Vidéo : Urbexploreur escalade la cathédrale de Rouen jusqu'à sa flèche située à 151m de hauteur Posté par Bricci

Le vidéaste Urbexploreur a escaladé la plus haute cathédrale de France. Préparez-vous avoir les mains moites...





Vidéo (48s) : Escalader la cathédrale de Rouen





kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2902 Karma: 6660 Re: Urbexploreur escalade la cathédrale de Rouen jusqu&ap... 1



En plus il a fait cela au levé /couché du soleil : les images sont superbes !



Manquait juste le saut de la foi en mode : assassin's creed à la fin !



C'est cool de lire qu'il a fait les choses bien : avec toutes les autorisations.En plus il a fait cela au levé /couché du soleil : les images sont superbes !Manquait juste le saut de la foi en mode : assassin's creed à la fin ! GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 295 Karma: 628 Re: Urbexploreur escalade la cathédrale de Rouen jusqu&ap... 1 Des professionnels ? Le "second de cordée" n'a pas de casque et l'équipement a l'air pas trop professionnel... Telemnor Je m'installe Inscrit le: 28/3/2011 Envois: 259 Karma: 546 En ligne ! Re: Urbexploreur escalade la cathédrale de Rouen jusqu&ap... 0 Avec autorisation préfectorale... ben ça va les préfets ils sont pas stressés. Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1655 Karma: 1454 En ligne ! Re: Urbexploreur escalade la cathédrale de Rouen jusqu&ap... 0 @Telemnor purée ! votre détecteur à second degré est vraiment tout pété !

ça se voit que c'est du second degré quand même...

ça se voit que c'est du second degré quand même...

Rien que le smiley avec des lunettes aurait du vous faire comprendre que ce n'était pas premier degré.