Escalader la cathédrale de Rouen

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Le vidéaste Urbexploreur a escaladé la Cathédrale Notre-Dame de Rouen, la plus haute cathédrale de France. Dans la vidéo, on peut le voir grimper la flèche de la cathédrale qui culmine à 151 mètres de hauteur. Sur TikTok, il précise que l'escalade a été réalisée par des professionnels avec autorisation préfectorale et qu'il était attaché (aucun risque de chute).

cathedrale escalade fleche france rouen urbain