Vidéo : Cet homme adore tellement son Apple Vision qu'il en est devenu accro Posté par Wiliwilliam

Cet homme a acheté l'Apple Vision Pro et nous raconte à quel point il l'adore.



Vidéo (24s) : Il adore son Apple Vision Pro





Bricci Je suis accro Re: Cet homme adore tellement son Apple Vision qu'il... Je ne comprends pas. Une utilisation prolongée de cette nouvelle technologie fait pleurer, c'est ça ? CrazyCow Je poste trop Re: Cet homme adore tellement son Apple Vision qu'il... Ça aurait été plus drôle s'il avait fait cette blague de façon un peu plus subtile kpouer Je masterise ! Re: Cet homme adore tellement son Apple Vision qu'il...

Je ne comprends pas. Une utilisation prolongée de cette nouvelle technologie fait pleurer, c'est ça ?



C'est le prix ! Ca pique les yeux ! Apowers Je masterise ! Re: Cet homme adore tellement son Apple Vision qu'il... Moi aussi j'aimerai bien essayer.

Mais c'est pour un ami. Vipeho Je m'installe Re: Cet homme adore tellement son Apple Vision qu'il...

C'est le prix ! Ca pique les yeux !

dtclulu Je masterise ! Re: Cet homme adore tellement son Apple Vision qu'il... platis Je viens d'arriver Re: Cet homme adore tellement son Apple Vision qu'il... La classe ! Borny Je suis accro Re: Cet homme adore tellement son Apple Vision qu'il... Rhinite allergique.