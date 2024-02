Il adore son Apple Vision Pro

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Cet homme a acheté l'Apple Vision Pro et nous raconte à quel point il l'adore. Il explique qu'il l'utilise non stop depuis qu'il l'a acheté et qu'il n'est pas sorti de sa chambre depuis plusieurs jours. Pour rappel, l'Apple Vision Pro est un casque de réalité virtuelle sorti aux Etats-Unis le vendredi 2 février 2024 SPOILER : Il enlève son casque et le pose sur un bureau rempli de mouchoirs en papier usagés... Afficher le spoil

apple casque masque mouchoir pro realite virtuel vision vr