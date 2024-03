Vidéo : Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur l'autoroute Posté par SnikePlassken

A 220 km/h sur l'autoroute, sa moto commence à guidonner.



Vidéo (16s) : Guidonnage d'une moto à 220 km/h





Auteur Conversation Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3297 Karma: 882 Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... 0 sans les mains

cause et solution ?

cause et solution ? SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 324 Karma: 450 Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... 3 Je suis motard et je trouve ça rigolo...



C'est rigolo parce que ne m'est jamais arrivé.



Oh wait… peut-être parce je ne me suis jamais "amusé" à rouler comme un gros c** sans cervelle à 220 km/h (ni au delà).



En tout cas, ça m'énerve parce qu'à cause de ces abrutis bercés trop près du mur, les motards ont une réputation de m**de !



Et ça, c'est pas rigolo ça. SunnySeb Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2021 Envois: 98 Karma: 137 Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... 0 C'est la faute au motard.. C'est la journée motards suicidaires aujourd'hui? payelatienne Je suis accro Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 502 Karma: 447 Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... 1 Je sais pas s'il a du cul ou s'il gère l'évitement... (il se penche à fond à fond à droite, je dirai qu'il tente le tout pour le tout), mais il s'en sort bien parce que c'était mal engagé sa journée quand même ! yautja87 Je suis accro Inscrit le: 3/9/2015 Envois: 516 Karma: 706 Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... 2 Très bonne vidéo explicative au final, on comprends assez vite pourquoi il ne faut pas lâcher les mains à haute vitesse.



Maintenant j'aurai posé la question à mon neveux de 4 ans je pense qu'il avait la réponse, mais certaines personnes sont butées.



"Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois !" disait mamie. Du coup mamie guidonne sur l'autoroute. yann21 Je m'installe Inscrit le: 15/7/2015 Envois: 290 Karma: 223 Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... 0 encore une video de Guy Donay Marvin1973 Je viens d'arriver Inscrit le: 21/6/2021 Envois: 18 Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... 0 Il a pas les mains avant le guidonnage, c'est normal ? avalon471 Je masterise ! Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 2045 Karma: 1472 Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... 0 J'aimerais bien comprendre pourquoi le mec n'a qu'une seule main sur la moto AVANT que ça guidonne. Pas assez de sensation à 220??? Olivere Je m'installe Inscrit le: 20/2/2015 Envois: 197 Karma: 620 Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... 0 A 220 , faut retaper un ou deux rapports , gaz a fond, un coup d'embrayage et c'est parti en wheeling.



Normalement le guidonnage doit cesser. maddguez Je m'installe Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 170 Karma: 365 Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... 0 J'ai ouïe dire qu'il ne faut surtout pas freiner quand on guidonne mais accélérer. Mais à 220 ça doit être chaud...



Par contre je ne comprends pas comment il ne se ramasse pas alors qu'il ne tient même plus le guidon, il y peut être un système de rééquilibrage ? Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 315 Karma: 963 Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... Re: Rattraper une moto en mode guidonnage à 220 km/h sur ... 0

- 1 amortisseur de direction



