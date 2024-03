Guidonnage d'une moto à 220 km/h

A 220 km/h sur l'autoroute, sa moto commence à guidonner. Et par je ne sais quel miracle a réussi à rattraper sa moto, évitant une voiture devant lui et une possible chute

autoroute guidonnage moto