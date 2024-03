Vidéo : Une touriste attire un éléphant avec des bananes Posté par Bricci

Au Laos, une femme a voulu nourrir un éléphant avec des bananes.



Vidéo (15s) : Un éléphant repousse une femme





Snammx Je viens d'arriver Inscrit le: 31/7/2013 Envois: 6 Re: Une touriste attire un éléphant avec des bananes Re: Une touriste attire un éléphant avec des bananes 2 Bien fait, ils vont comprendre quand qu'il faut laisser la faunes tranquille ? Rastabeuher Je m'installe Inscrit le: 7/12/2012 Envois: 273 Karma: 255 Re: Une touriste attire un éléphant avec des bananes Re: Une touriste attire un éléphant avec des bananes 0 Elle s'est retrouvée sans défense face à lui. Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 192 Karma: 280 Re: Une touriste attire un éléphant avec des bananes Re: Une touriste attire un éléphant avec des bananes 0 J'ai la vidéo de sa copine (qui filme) qui a essayé la même chose avec un bout de steack et un lion. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2940 Karma: 6762 Re: Une touriste attire un éléphant avec des bananes Re: Une touriste attire un éléphant avec des bananes 1



Il l'a juste remise dans le camion de l'autre vidéo.



Ca vaaaaaaaa...Il l'a juste remise dans le camion de l'autre vidéo. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2199 Karma: 4324 En ligne ! Re: Une touriste attire un éléphant avec des bananes Re: Une touriste attire un éléphant avec des bananes 0 La jolie dame aimant les bananes, a été bousculée dans la menthe par un gros éléphant. SnikePlassken Je masterise ! Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 3118 Karma: 2547 En ligne ! Re: Une touriste attire un éléphant avec des bananes Re: Une touriste attire un éléphant avec des bananes 0 Inadmissible! J’espère qu’elles ont porté plainte contre le directeur de la jungle! Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1794 Karma: 2062 En ligne ! Re: Une touriste attire un éléphant avec des bananes Re: Une touriste attire un éléphant avec des bananes 0 Gamin une petite chèvre m'avait percuté. Souvenir impérissable d'une visite à la ferme.



Jamais vous ne me verrez m'approcher d'un pachyderme. Faut vraiment être inconscient. Tout ça pour quoi au fait? MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2199 Karma: 4324 En ligne ! Re: Une touriste attire un éléphant avec des bananes Re: Une touriste attire un éléphant avec des bananes 0

@Snammx

Bien fait, ils vont comprendre quand qu'il faut laisser la faunes tranquille ?

@Snammx

Bien fait, ils vont comprendre quand qu'il faut laisser la faunes tranquille ?

En général la faune, ça colle avec moi.