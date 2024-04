Vidéo : Quand des conspirationnistes des « êtres souverains » se font arrêter par des gendarmes Posté par Wiliwilliam

Deux « êtres souverains » sont contrôlées par des gendarmes. Cependant, le conducteur et la passagère refusent d'obtempérer.





Vidéo (9mn57s) : Des « êtres souverains » sont contrôlés par des gendarmes





Auteur Conversation CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 18937 Karma: 29684 Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... 4 DonkDrunken Je viens d'arriver Inscrit le: 21/3/2024 Envois: 8 Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... 2 « Je porte plainte », au nom de quelle loi puisqu'il ne reconnaît ni ne respecte les-dites lois ? Kurt_Meredh Je m'installe Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 150 Karma: 610 Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... 0 Ah ouais !!! On est sur des vedettes internationales là ! Et je suis sûr qu'ils sont persuadés que ce qu'ils racontent est véridique...



J'imagine la gueule de l'avocat commis d'office qui va devoir défendre ces deux ahuris quand il va voir l'ampleur de la tâche. Le mec va démissionner et aller vendre des fruits et légumes au marché du coin, direct. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 879 Karma: 2060 Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... 1 Je sais pas vous mais le pire, c'est que j'ai l'impression de voir ce genre d'illuminé fleurir partout c'est assez hallucinant. peroxo Je viens d'arriver Inscrit le: 4/6/2015 Envois: 58 Karma: 68 Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... 1 Merci Koreus ! J'en étais resté aux chemtrails, aux platistes, et aux lézards je-sais-pu-quoi.

J'ajoute donc le "fraude au nom legal" à mes connaissances, même si je n'ai pas bien compris la finalité mais bon, c'est comme Matrix : on se laisse porter même si on ne comprend pas tout WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3310 Karma: 10681 Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... 1 Kurt_Meredh Je m'installe Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 150 Karma: 610 Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... 1

Je sais pas vous mais le pire, c'est que j'ai l'impression de voir ce genre d'illuminé fleurir partout c'est assez hallucinant.

Il y a pas mal d'anars un peu "anti système" qui ont complètement vrillé pendant le confinement et sont tombés dans la parano totale. auchd Je viens d'arriver Inscrit le: 2/7/2018 Envois: 61 Karma: 95 Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... 0 orfeo34 Je viens d'arriver Inscrit le: 18/3/2013 Envois: 56 Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... 0 Je sais pas pourquoi, le fait qu'ils se prennent un coup de matraque dans la vitre me provoque une profonde satisfaction. Zek54 Je suis accro Inscrit le: 29/1/2014 Envois: 808 Karma: 897 Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... 0 C'est gênant là... maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 237 Karma: 960 En ligne ! Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... 0 "On est pas des entreprises" WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 210 Karma: 345 Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... 0 Ah je comprends ! Ce sont les utilisateurs Facebook moyen, les fameux antivax / gilet jaune / etc. Rythmncs Dalmatiens Inscrit le: 10/1/2019 Envois: 101 Karma: 127 En ligne ! Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... Re: Quand des conspirationnistes des « êtres souverains »... 0 je ne contracte pas