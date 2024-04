Des « êtres souverains » sont contrôlés par des gendarmes

Des gendarmes souhaitent contrôler un automobiliste qui refuse d'obtempérer. Le conducteur et la passagère sont des « êtres souverains », des conspirationnistes qui croient en la « fraude du nom légal ». Selon eux, « la France est une entreprise privée depuis 1947 » et l'État volerait secrètement à chacun de ses administrés son « nom légal », autrement dit sa « personnalité juridique » (que les « êtres souverains » appellent un « homme de paille »), le tout avec la complicité des fonctionnaires chargés d'enregistrer l'état civil, des magistrats, des banquiers et des médias (Source). Le but serait d'asservir la population. Pour mettre un terme à cet esclavage, il suffirait de se déclarer souverain et de refuser de respecter les lois. La suite de l'épisode se trouve sur ce tweet Afficher le spoil

