Une brique pour être vu sur un passage pour piétons

Sur un passage pour piétons de Granville Island à Vancouver (Canada), une pancarte invite les piétons à prendre une brique en mousse avant de traverser afin d'être vu par les automobilistes. Sur la pancarte il est inscrit : Be seen, grab a brick ! (Soyez vu, prenez une brique !) avec les instructions suivantes : prendre, regarder, faire signe, traverser. Cette installation n'est pas une idée de la marie, mais un poisson d'avril de Vision Zero Vancouver, une organisation locale sur la sécurité des piétons.

brique mousse passage pieton