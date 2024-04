Vidéo : Forcer les automobilistes à s'arrêter au passage pour piétons Posté par Bowane

À Vancouver, les briques en mousse ont été mises à disposition aux piétons pour forcer les automobilistes à s'arrêter au passage piéton.







Vidéo (15s) : Une brique pour être vu sur un passage pour piétons





Vidéo : Tenir une brique quand il pleut fait-il ralentir les conducteurs ? Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bukowski Je suis accro Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 505 Karma: 1063 Re: Forcer les automobilistes à s'arrêter au passage... Re: Forcer les automobilistes à s'arrêter au passage... 1 Ce poisson d'avril a coûté cent briques. Kokoon Je suis accro Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 536 Karma: 425 Re: Forcer les automobilistes à s'arrêter au passage... Re: Forcer les automobilistes à s'arrêter au passage... 0



Tu te fais tout de suite plus respecter par les automobiliste si tu te promènes avec une brique dans la main. ca fait references à la vidéo sur le meme sujet dans l'article. https://www.koreus.com/video/brique-flaque-conducteur.html Tu te fais tout de suite plus respecter par les automobiliste si tu te promènes avec une brique dans la main. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2203 Karma: 4346 En ligne ! Re: Forcer les automobilistes à s'arrêter au passage... Re: Forcer les automobilistes à s'arrêter au passage... 0 On peut quand même avoir un accident si on a dans la main une telle brique bien dure. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.