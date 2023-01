Tenir une brique quand il pleut fait-il ralentir les conducteurs ?

Le youtubeur hongkongais TreeMan a voulu savoir si les conducteurs ralentissaient par temps de pluie pour éviter d'éclabousser les piétons. Dans la vidéo, un homme en costume tenant un parapluie dans une main et un téléphone dans l'autre main se tient debout au bord de la route près d'une flaque d'eau. Le piéton s’est fait éclabousser plusieurs fois et a fini l'expérience trempé. Plusieurs personnes dans les commentaires ont suggéré à TreeMan de refaire l'expérience en remplaçant le téléphone par une brique. C'est ce qu'il a fait en tenant une fausse brique. Et effectivement, les conducteurs font plus attention. La brique, une nouvelle arme de dissuasion contre les conducteurs éclabousseur ?

brique bus eau eclaboussure flaque voiture