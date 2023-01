Allumer une bougie en utilisant sa propre fumée

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Après avoir éteint une bougie, il est possible de la rallumer en utilisant sa propre fumée. Dans cette vidéo, la tiktokeuse coréenne kkubi99 tente l'expérience. Elle éteint une bougie à l'aide d'un gobelet et allume un briquet dans la fumée au-dessus de la bougie. Après quelques secondes, on peut voir la flamme descendre jusqu'à la mèche comme par magie. Explication : quand on allume une bougie, la cire fondue se vaporise et se décompose en gaz combustible. C'est ce gaz contenu dans la fumée qui prend feu et permet de faire voyager la flamme jusqu'à la mèche.

bougie briquet cire experience flamme fumee