Vidéo : Novak Djokovic reçoit la gourde d'un spectateur sur la tête Posté par Koreus

Alors qu'il signait des autographes, le joueur de tennis Novak Djokovic a reçu une bouteille sur la tête



Vidéo (57s) : Novak Djokovic reçoit une bouteille sur la tête





Sur le même sujet :

Vidéo : Djokovic disqualifié après avoir envoyé une balle sur une juge de ligne (US Open) Vidéo : Novak Djokovic trinque avec un ramasseur de balles Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 796 Karma: 2513 Re: Novak Djokovic reçoit la gourde d'un spectateur ... Re: Novak Djokovic reçoit la gourde d'un spectateur ... 1 C'est une gourde en plastique tombée de moins d'1m50... Il en met assez non? Il compte se reconvertir dans le foot? Kaishu Je m'installe Inscrit le: 27/1/2005 Envois: 238 Karma: 340 Re: Novak Djokovic reçoit la gourde d'un spectateur ... Re: Novak Djokovic reçoit la gourde d'un spectateur ... 0 C'est bizarre ce besoin d'en faire des tonnes...Un beau gaillard comme lui, même si elle était en métal et qu'elle lui aurait ouvert le crane, avec l'adrénaline, t'as pas besoin de rester au sol comme ça. C'est comme pleurer, c'est un reflexe d'enfant..se rouler par terre c'est pour faire le show (ou obtenir une sanction auprès de l'arbitre au foot). Gizmo091 Je m'installe Inscrit le: 18/2/2008 Envois: 302 Karma: 340 Re: Novak Djokovic reçoit la gourde d'un spectateur ... Re: Novak Djokovic reçoit la gourde d'un spectateur ... 0

@Framby

C'est une gourde en plastique tombée de moins d'1m50... Il en met assez non? Il compte se reconvertir dans le foot?



Je dirais plutot une gourde métalique. Citation :Je dirais plutot une gourde métalique. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2955 Karma: 6792 Re: Novak Djokovic reçoit la gourde d'un spectateur ... Re: Novak Djokovic reçoit la gourde d'un spectateur ... 0

@Gizmo091

Citation :

@Framby

C'est une gourde en plastique tombée de moins d'1m50... Il en met assez non? Il compte se reconvertir dans le foot?



Je dirais plutot une gourde métalique.



Si elle est pleine ça fait sérieusement mal !



2 choix :



- Elle lui a échappé des mains : accident ! C'est pas voulu.

- Elle vise sa tête : c'est un sacré gros trou du cul !







"Elle" : la personne. Citation :Si elle est pleine ça fait sérieusement mal !2 choix :- Elle lui a échappé des mains : accident ! C'est pas voulu.- Elle vise sa tête : c'est un sacré gros trou du cul ! GrooveGang Je suis accro Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 537 Karma: 1114 Re: Novak Djokovic reçoit la gourde d'un spectateur ... Re: Novak Djokovic reçoit la gourde d'un spectateur ... 0 @kpouer Tu vois à la fin qu'elle tombe d'un sac Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 796 Karma: 2513 Re: Novak Djokovic reçoit la gourde d'un spectateur ... Re: Novak Djokovic reçoit la gourde d'un spectateur ... 0 kpouer Toi tu n'as pas regardé la vidéo jusqu'au bout

Et c'est effectivement une gourde métallique, mais il se prend la partie en plastique souple (ce qui explique d'ailleurs le maxi rebond qu'elle fait). Toi tu n'as pas regardé la vidéo jusqu'au boutEt c'est effectivement une gourde métallique, mais il se prend la partie en plastique souple (ce qui explique d'ailleurs le maxi rebond qu'elle fait). Zoltek Je suis accro Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 617 Karma: 666 En ligne ! Re: Novak Djokovic reçoit la gourde d'un spectateur ... Re: Novak Djokovic reçoit la gourde d'un spectateur ... 0 Rooooohhh, ça va, c'est rien ça ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.