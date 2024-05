Novak Djokovic reçoit une bouteille sur la tête

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Vendredi 10 mai 2024 à Rome, alors qu'il signait des autographes, le joueur de tennis Novak Djokovic a reçu une gourde sur la tête. La bouteille s'est échappée du sac dos d'un spectateur et a atterri sur la tête du tennisman. Le joueur s'est tenu la tête à deux mains et est resté plusieurs secondes à terre avant de prendre le chemin des vestiaires. Le lendemain, Novak Djokovic s'est rendu sur le court avec un casque de vélo sur la tête et a rassuré ses fans sur son état de santé.

bouteille djokovic gourde joueur novak tennis tete