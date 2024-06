Vidéo : Un setup ultra réaliste pour le jeu World of Tanks Posté par Wiliwilliam

Des joueurs ont réalisé un setup ultra réaliste pour le jeu World of Tanks



Vidéo (30s) : Setup World of Tanks





Sur le même sujet :

Vidéo : Le meilleur setup Nintendo Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 82828 Karma: 8356 Re: Un setup ultra réaliste pour le jeu World of Tanks Re: Un setup ultra réaliste pour le jeu World of Tanks 0

Après pour nous autres n'ayant pas ses moyens financier, au mieux il faudra se contenter de ce type de simulateur. Le mec de la Boiserie il a pas besoin de ce simulateur, il a un véritable tank à coté de son château.Après pour nous autres n'ayant pas ses moyens financier, au mieux il faudra se contenter de ce type de simulateur. Speedball2 Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 462 Karma: 326 Re: Un setup ultra réaliste pour le jeu World of Tanks Re: Un setup ultra réaliste pour le jeu World of Tanks 1



ultra réaliste ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.