La pilote néerlandaise Narine Melkumjan a vécu un moment critique lorsque la verrière de son Extra 330LX s'est soudainement ouverte en plein vol. Malgré le choc de l'incident, elle a réussi à atterrir l'avion en toute sécurité.



Vidéo (2mn11s) : La verrière d'un avion de voltige s'ouvre en plein vol





Crazy-13 Je poste trop Re: Une pilote sauve son avion après l'ouverture sou... Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que j'aurais tenté de refermer la verrière, et de la tenir en place d'une main pour être plus à l'aise pour voir où je vais me poser. alfosynchro Je poste trop Re: Une pilote sauve son avion après l'ouverture sou... Elle ne sauve pas que son avion, elle se sauve aussi elle-même. MadMac Je viens d'arriver Re: Une pilote sauve son avion après l'ouverture sou... @Crazy-13

on voit bien sur la vidéo que le pilotage se fait à l'aide de 2 manettes. Je pense que si tu n'en manipules plus qu'une tu ne te pose pas, tu t'écrases ;¬) Geraven Je suis accro Re: Une pilote sauve son avion après l'ouverture sou...

@MadMac

@Crazy-13

Et surtout, la ceinture empêche d'aller chercher l'extrémité de la verrière et la force du vent aussi. Je doute qu'il y ait d'autres options que ce qu'elle a fait.