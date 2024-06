La verrière d'un avion de voltige s'ouvre en plein vol

La pilote néerlandaise Narine Melkumjan a vécu un moment critique lorsque la verrière de son Extra 330LX s'est soudainement ouverte en plein vol. Malgré le choc de l'incident, elle a réussi à atterrir l'avion en toute sécurité. Traduction de son poste instagram : « Il y a quelques années, lors de mon deuxième vol d'entraînement à la voltige, par une très chaude journée d'été, la verrière de l'Extra 330LX que je pilotais s'est ouverte en vol et a volé en éclats. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'était une expérience difficile qui aurait pu être évitée si j'avais fait un contrôle visuel correct avant de décoller. La goupille de verrouillage de la verrière n'avait jamais été mise en position verrouillée et je ne l'ai pas remarqué lors de mes vérifications. J'ai également commis l'erreur de me rendre au camp d'entraînement juste après m'être remis du COVID, sans laisser à mon corps le temps de retrouver toutes ses forces. De plus, le fait de voler sans protection oculaire a rendu le vol encore plus difficile qu'il ne l'était déjà. Le vol a été une expérience pénible, marquée par le bruit, les difficultés respiratoires et une visibilité réduite. Il m'a fallu près de 28 heures pour recouvrer complètement la vue. D'un point de vue aérodynamique, j'ai rencontré des difficultés au niveau du buffet et de la contrôlabilité. Le plus difficile a probablement été de maintenir la puissance, troquant ainsi ma vision et ma respiration contre de l'énergie cinétique. En raison du bruit, il était difficile d'entendre ce que mon entraîneur disait à la radio, mais une chose que j'ai entendue haut et fort, c'est "continuez à voler" Si vous êtes pilote et que vous regardez ceci, j'espère que mon histoire vous servira d'avertissement et que vous apprendrez de mon erreur."

