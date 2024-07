Vidéo : Des vieilles célébrités enlacent et embrassent leur moi plus jeune Posté par kikekoi

A l'aide de l'IA et de deux photos, voici des stars qui enlacent leur moi plus jeune.



Vidéo (57s) : Des stars enlacent leur double plus jeune





Sur le même sujet :

Vidéo : Star Wars en 1950 Vidéo : Un trailer d'Heidi généré par IA Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Baba-Yaga Je poste trop Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 16316 Karma: 12204 Re: Des vieilles célébrités enlacent et embrassent leur m... Re: Des vieilles célébrités enlacent et embrassent leur m... 2 Ça m'a mise super mal à l'aise. Je ne saurais pas l'expliquer. Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 37590 Karma: 17936 En ligne ! Re: Des vieilles célébrités enlacent et embrassent leur m... Re: Des vieilles célébrités enlacent et embrassent leur m... 0

@Baba-Yaga

Ça m'a mise super mal à l'aise. Je ne saurais pas l'expliquer.



Pas mieux. Citation :Pas mieux. vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1452 Karma: 1576 Re: Des vieilles célébrités enlacent et embrassent leur m... Re: Des vieilles célébrités enlacent et embrassent leur m... 0 disons qu'ils se font un peu trop de câlins Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 1089 Karma: 864 Re: Des vieilles célébrités enlacent et embrassent leur m... Re: Des vieilles célébrités enlacent et embrassent leur m... 0 Loin d'être au point... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.