Des stars enlacent leur double plus jeune

A l'aide du logiciel Kling IA et de deux photos, voici des stars qui enlacent leur moi plus jeune. On peut voir Johnny Depp, Michael Jacksonn, Will Smith, Daniel Radcliffe, Emma Watson et d'autres prendre dans leurs bras leur moi plus jeune.

acteur celebrite ia jeune star