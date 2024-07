Une fillette de 9 ans remporte les Shaolin Games

Zhang Sixuan (张思璇) n'a que 9 ans, et elle a remporté le titre de World Shaolin Kung Fu Star en 2024 lors des Shaolin Games. Un concours qui regroupe plus de 100 participants provenant de 47 pays différents. Zhang Sixuan est chinoise, fait partie de l'école d'arts martiaux Tangyin Jingzhong et pratique les arts martiaux depuis 4 ans.

art competition enfant martial shaolin souplesse