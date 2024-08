Vidéo : Anthony Ammirati éliminé à la perche à cause de son sexe #Paris2024 Posté par Koreus

Pas de chance pour le perchiste français Anthony Ammirati.



Vidéo (8s) : Anthony Ammirati fait tomber la barre avec son sexe #perche #Paris2024





malenko Je m'installe Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 168 Karma: 259 Re: Anthony Ammirati éliminé à la perche à cause de son s... Re: Anthony Ammirati éliminé à la perche à cause de son s... 3 De là l'expression "se taper des barres"... Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 411 Karma: 416 Re: Anthony Ammirati éliminé à la perche à cause de son s... Re: Anthony Ammirati éliminé à la perche à cause de son s... 0 Sans tibia et sans genou, ça passait crème ! zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 371 Karma: 544 Re: Anthony Ammirati éliminé à la perche à cause de son s... Re: Anthony Ammirati éliminé à la perche à cause de son s... 0 la perche pour gauler Gizmo091 Je m'installe Inscrit le: 18/2/2008 Envois: 307 Karma: 361 Re: Anthony Ammirati éliminé à la perche à cause de son s... Re: Anthony Ammirati éliminé à la perche à cause de son s... 3 il avait pourtant mis le paquet pour passer la barre