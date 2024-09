Vidéo : Elle chante « Down with the Sickness » devant son miroir Posté par kikekoi

Elle chante du métal devant le miroir de sa salle de bain, et ça plutôt bien.



Vidéo (1mn4s) : Chanter du métal devant son miroir





arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 489 Karma: 219 Re: Elle chante « Down with the Sickness » devant son mir... Re: Elle chante « Down with the Sickness » devant son mir... 0 j'aimerai pouvoir poster une video en commentaire et j'en profite pour tester mon nouveau clavier.

Il suffit de couper la vidéo en 16/9 en gardant la partie supérieur et ça ferai quelque chose de cool.

PS: je suis très content de mon clavier et je me fiche pas mal des fautes d'orthographe. (le fond pas la forme, merci d'avance koreusiens (es))

Il suffit de couper la vidéo en 16/9 en gardant la partie supérieur et ça ferai quelque chose de cool.

