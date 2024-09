Chanter du métal devant son miroir

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Christina Julian chante en lip sync « Down with the Sickness » du groupe de heavy metal Disturbed devant son miroir à trois panneaux. Elle s'amuse à bouger les panneaux pour donner l'impression d'être plusieurs à chanter.

bain chanter lip metal miroir salle sync