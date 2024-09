Vidéo : Un médecin se plaint des charges administratives qui prennent beaucoup trop de temps Posté par Wiliwilliam

Un médecin se plaint des charges administratives qui prennent beaucoup trop de temps. Il prend l'exemple avec un patient qui a fait une chute.



Vidéo (2mn20s) : Les mille et une façons de chuter





Ah bah ca tombe bien cette vidéo, je bosse justement dans ce domaine. C'est facile de critiquer en pointant du doigt le codage. Sauf que la problématique ici c'est l'organisation du codage. la plupart des hôpitaux le font faire par des personnels administratifs. Ces informations sont fastidieuses à collecter, mais utile pour la santé publique (notion oubliée des médecins), et la juste rémunération des hôpitaux selon leur activité (l'aspect du paiement à l'acte peut être débattu).



Plutôt que de critiquer le codage (oui la CIM 10 est ultra complète et au fond le codage aux urgences n'a quasiment pas d'intérêt), il devrait plutôt critique l'organisation de son hôpital.



Plutôt que de critiquer le codage (oui la CIM 10 est ultra complète et au fond le codage aux urgences n'a quasiment pas d'intérêt), il devrait plutôt critique l'organisation de son hôpital.

Pour le contexte Philippe Juvin est député, chef de service. Il ne doit pas passer beaucoup de temps auprès du patient encore moins à coder. Cette vidéo est juste pour faire polémique sur le fameux Dada des médecins hospitaliers "l'administratif tue la médecine". C'est faux, et l'IA ne va pas résoudre le manque de tenu du dossier médical par les médecins. J'ai peine pour le monde hospitalier quand je vois ce genre de profil. Dans les pays anglos saxons ca tourne bien mieux et ils font la même quantité de tâches, la mentalité hospitalière est juste différente!

Imaginez le temps qu'il perd quand il doit saisir le codage pour les fails en série d'un koreusity le vendredi !

Wouah j'allais dire la même chose, c'est tout à fait vrai!

Pas de raison de se plaindre de la précision dans les données et de la standardisation, c'est en général quelque chose qui devient très bénéfique lorsqu'on fait des analyses pour déterminer les cause de décès des personnes, des campagnes de santé publique, de la recherche scientifique, etc.

Pour prendre un exemple que je connais, en Suisse, ce sont des spécialistes qui font ce travail (aidé par de l'IA d'ailleurs) et pas des médecins qui ont d'autres choses à faire comme soigner des patients. En plus leur temps coûte cher donc je ne vois vraiment pas l'intérêt... Organisation à revoir pour cet hôpital!

Edit: en repassant la vidéo ce qui est vraiment très mal organisé surtout c'est son bureau

Pas de raison de se plaindre de la précision dans les données et de la standardisation, c'est en général quelque chose qui devient très bénéfique lorsqu'on fait des analyses pour déterminer les cause de décès des personnes, des campagnes de santé publique, de la recherche scientifique, etc.

Pour prendre un exemple que je connais, en Suisse, ce sont des spécialistes qui font ce travail (aidé par de l'IA d'ailleurs) et pas des médecins qui ont d'autres choses à faire comme soigner des patients. En plus leur temps coûte cher donc je ne vois vraiment pas l'intérêt... Organisation à revoir pour cet hôpital!



