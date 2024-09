Vidéo : Quand un journaliste de BFMTV teste en direct les verres incassables de l'entreprise française Duralex Posté par Ustost

En direct sur BFMTV, un journaliste a voulu tester les verres incassables de Duralex.



Vidéo (1mn17s) : BFMTV teste les verres Duralex incassables





lateek: Ils ne sauront pas leur âge...
Khalimero: Attendez, attendez, peut être que le 6ème ne va pas casser !
blahmeuh: @Khalimero Et si le 6ième casse, peut-être que le 7ième ne va pas casser...
Pettoman: Jamais sept sans huit !!
ablator:



Tout cela est bien gentil mais moi je code 6 fois la même chose ou bien?
Crazy-13:

Bon au moins ici on est sûr qu'ils ne trichent pas. Ça m'a rappeler une histoire que ma mère ma raconté sur des verres qu'elle avait acheté à un commercial, comme ici le commercial lançait les verres par terre assez fortement, sauf que là le verre ne se casait pas, donc elle en a acheté, mais bizarrement les siens cassaient dès le premier "rebond" sur le sol, je pense que les verres de démonstrations étaient fait dans une autre matière.