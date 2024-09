BFMTV teste les verres Duralex incassables

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Le 5 septembre 2024 en direct sur BFMTV dans l'usine de Duralex à La Chapelle-Saint-Mesmin, le journaliste Cédric Faiche a voulu tester les verres incassables de Duralex. Malheureusement, les trois verres jetés au sol ont tous cassé. Mais il y a une explication, les verres utilisés provenaient de la salle de crashtest et avaient déjà été éprouvés. Il a refait l'expérience un peu plus tard et les verres n'ont pas cassé.

bfmtv crashtest direct duralex fail journaliste verre