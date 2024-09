Vidéo : Une tronçonneuse s'invite dans une vidéo TikTok Posté par Wiliwilliam

4 Personnes font une vidéo "trend" TikTok. Tout se passe bien jusqu'à ce que la dame habillée avec une robe à fleurs sort une tronçonneuse!!! 🪚





Vidéo (47s) : Drôle de rire pendant une vidéo TikTok





Sur le même sujet :

Vidéo : « The Wellerman » sur TikTok Chaine de duo sur TikTok Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation GrooveGang Je suis accro Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 546 Karma: 1124 Re: Une tronçonneuse s'invite dans une vidéo TikTok Re: Une tronçonneuse s'invite dans une vidéo TikTok 0 Lolilol Chtinorf Je m'installe Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 120 Re: Une tronçonneuse s'invite dans une vidéo TikTok Re: Une tronçonneuse s'invite dans une vidéo TikTok 0 C'est pas son rire, mais son pet qui est spécial ! Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 328 Karma: 1015 Re: Une tronçonneuse s'invite dans une vidéo TikTok Re: Une tronçonneuse s'invite dans une vidéo TikTok 2 le but est de dire chacun son tour «Give me my money » puis d'applaudir. Le truc est de ne pas applaudir le dernier afin de provoquer un malaise/rire.

Hum ... okay, c'est le dernier truc à la mode sur les rézosocio ? on en est rendu là pour faire du "viral" ?



Citation :Hum ... okay, c'est le dernier truc à la mode sur les rézosocio ? on en est rendu là pour faire du "viral" ? EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1326 Karma: 1296 Re: Une tronçonneuse s'invite dans une vidéo TikTok Re: Une tronçonneuse s'invite dans une vidéo TikTok 0 Un petit "âme sensible s'abstenir" ne serait pas de trop. salamsati Je viens d'arriver Inscrit le: 16/1/2019 Envois: 74 Karma: 174 Re: Une tronçonneuse s'invite dans une vidéo TikTok Re: Une tronçonneuse s'invite dans une vidéo TikTok 1



Moi, cela m'a fait penser à ça ... Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 810 Karma: 1049 En ligne ! Re: Une tronçonneuse s'invite dans une vidéo TikTok Re: Une tronçonneuse s'invite dans une vidéo TikTok 0 ! J'ai regardé sans le son, ben on comprend rien à cette histoire de tronçonneuse et pourtant j'ai fixé ses mains tout le temps Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 83232 Karma: 8516 Re: Une tronçonneuse s'invite dans une vidéo TikTok Re: Une tronçonneuse s'invite dans une vidéo TikTok 0 J'ai trop cru qu'elle avait pété en vrai. blahmeuh Je m'installe Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 130 Karma: 223 En ligne ! Re: Une tronçonneuse s'invite dans une vidéo TikTok Re: Une tronçonneuse s'invite dans une vidéo TikTok 0 ça va, par rapport à la vidéo, le rire de la dame n'est pas si malaisant que ça. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.